О нас

Евросоюз собирается создать пост спецпредставителя ЕС по санкциям

Евросоюз собирается создать пост спецпредставителя ЕС по санкциям Евросоюз (ЕС) планирует назначить бывшего посла в США Дэвида О'Салливана спецпредставителем союза по санкциям, он может занять эту должность в январе.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 12:12
Евросоюз собирается создать пост спецпредставителя ЕС по санкциям

Евросоюз (ЕС) планирует назначить бывшего посла в США Дэвида О'Салливана спецпредставителем союза по санкциям, он может занять эту должность в январе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Бывшего посла ЕС в США Дэвида О'Салливана попросили с января занять новую должность, задачей которой станет обеспечение усилий Еврокомиссии по полному соблюдению ограничительных мер, сообщили лица, знакомые с ситуацией", - пишет издание.

По его данным, ЕС собирается учредить новую должность - пост представителя по санкциям - "с целью обеспечения более строгого соблюдения мер союза в странах, включая Турцию, поскольку союз стремится пресечь обход своих мер в отношении России".

Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что решение по назначению на эту должность Еврокомиссия, как ожидается, примет во вторник.

"США и ЕС настаивают, в частности, на том, чтобы Анкара приняла меры в отношении поставок запрещенных товаров со стороны торговцев, которые хотят обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный в отношении России", - отмечает издание.

По словам чиновника ЕС, среди других стран, которые также находятся под пристальным вниманием Брюсселя - Сербия и ОАЭ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı sanksiyalar üzrə xüsusi nümayəndə vəzifəsi təsis edəcək
Версия на английском языке EU to name sanctions envoy to enforce curbs on Russia

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi