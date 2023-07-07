Евросоюз собирается расширить перечень антироссийских санкций

Евросоюз (ЕC) намерен расширять перечень санкций в отношении России, а их последствия будут носить долгосрочный характер.

Евросоюз (ЕC) намерен расширять перечень санкций в отношении России, а их последствия будут носить долгосрочный характер.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Европейской комиссии (ЕК).

В документе говорится, что санкции значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал России.

ЕК спрогнозировала усиление этих последствий в дальнейшем, так как ограничения оказывают структурное, долгосрочное воздействие на бюджет РФ, финансовые рынки. Также ограничения негативно воздействуют на привлечение страной иностранных инвестиций, ее промышленную и технологическую базу.

В документе отмечается, что товарооборот между Европой и Россией после начала боевых действий в Украине упал более чем вдвое. ЕК допустила, что ежегодные потери на производствах РФ и в перерабатывающей отрасли со средним и высоким технологическим уровнем могут достигнуть 13%. Еврокомиссия подчеркнула, что производство стали в России в прошлом году упало на 7% по сравнению с годом ранее, а по итогам этого года показатель может сократиться еще на 10%.