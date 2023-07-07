О нас

Евросоюз собирается расширить перечень антироссийских санкций

Евросоюз собирается расширить перечень антироссийских санкций Евросоюз (ЕC) намерен расширять перечень санкций в отношении России, а их последствия будут носить долгосрочный характер.
Другие страны
7 июля 2023 г. 13:44
Евросоюз собирается расширить перечень антироссийских санкций

Евросоюз (ЕC) намерен расширять перечень санкций в отношении России, а их последствия будут носить долгосрочный характер.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Европейской комиссии (ЕК).

В документе говорится, что санкции значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал России.

ЕК спрогнозировала усиление этих последствий в дальнейшем, так как ограничения оказывают структурное, долгосрочное воздействие на бюджет РФ, финансовые рынки. Также ограничения негативно воздействуют на привлечение страной иностранных инвестиций, ее промышленную и технологическую базу.

В документе отмечается, что товарооборот между Европой и Россией после начала боевых действий в Украине упал более чем вдвое. ЕК допустила, что ежегодные потери на производствах РФ и в перерабатывающей отрасли со средним и высоким технологическим уровнем могут достигнуть 13%. Еврокомиссия подчеркнула, что производство стали в России в прошлом году упало на 7% по сравнению с годом ранее, а по итогам этого года показатель может сократиться еще на 10%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Индонезии сибирскую язву подтвердили у 87 человек, трое погибли
В Индонезии сибирскую язву подтвердили у 87 человек, трое погибли
7 июля 2023 г. 13:07
В Англии учителя начали национальную забастовку
В Англии учителя начали национальную забастовку
7 июля 2023 г. 12:32
Полиция задержала приковавшего себя к воротам Букингемского дворца мужчину
Полиция задержала приковавшего себя к воротам Букингемского дворца мужчину
7 июля 2023 г. 12:14
В Испании при первом забеге с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали шесть человек
В Испании при первом забеге с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали шесть человек
7 июля 2023 г. 11:29
Президент Монголии отменил военный парад из-за наводнения в Улан-Баторе
Президент Монголии отменил военный парад из-за наводнения в Улан-Баторе
7 июля 2023 г. 11:09
Совет ЕС и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов и ракет
Совет ЕС и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов и ракет
7 июля 2023 г. 10:56
Мэр Милана назвал причину пожара в доме престарелых, где погибли шесть человек
Мэр Милана назвал причину пожара в доме престарелых, где погибли шесть человек
7 июля 2023 г. 10:34
Китай ожидает шагов от США для улучшения торговых отношений двух стран
Китай ожидает шагов от США для улучшения торговых отношений двух стран
7 июля 2023 г. 08:44
В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров
В Пакистане азербайджанский альпинист спас учителя, застрявшего на высоте 7500 метров
7 июля 2023 г. 08:24
В Нью-Йорке в результате столкновения автобусов пострадали свыше 80 человек
В Нью-Йорке в результате столкновения автобусов пострадали свыше 80 человек
7 июля 2023 г. 07:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi