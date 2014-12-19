​Cаммит лидеров ЕС в Брюсселе завершился досрочно

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры стран Евросоюза, которые собрались на двухдневный саммит в Брюсселе, решили ограничиться одним днем.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, саммит завершился не 19 декабря, как планировалось, а в четверг вечером.

Окончанию встречи глав государств и правительств 28 стран предшествовал рабочий ужин, на котором участники обсудили ситуацию на Украине и в России. По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, урегулирование кризиса невозможно без четкой стратегии ЕС в отношении России.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил о готовности начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, "используя свои хорошие отношения с российским лидером".

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что на саммите не поднимали тему поставок оружия и военной помощи Украине, но участники не смогли пройти мимо вопроса об антироссийских санкциях. Она отметила, что ограничительные меры могут быть сняты при условии сохранения территориальной целостности Украины.

"Мы должны посмотреть, продвинулись ли мы в этом направлении, тогда мы сможем двигаться в сторону отмены санкций", — сказала она.