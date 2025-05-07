Евросоюз с февраля 2022 года оказал помощь Киеву на €147 млрд

Совокупная поддержка Евросоюзом Украины с февраля 2022 года достигла €147 млрд, из них €50 млрд пришлось на военную помощь.

Совокупная поддержка Евросоюзом Украины с февраля 2022 года достигла €147 млрд, из них €50 млрд пришлось на военную помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка на дебатах в Европарламенте.

"Поддержка Евросоюзом Украины и ее народа оценивается почти в €147 млрд, из них €50,3 млрд - военная помощь", - рассказал Шлапка, трансляция его выступления велась на сайте Европарламента.

Кроме того, 73 тыс. украинских военных прошли подготовку в странах сообщества, добавил министр.

Шлапка также выразил надежду на то, что ЕС удастся утвердить 17-й пакет антироссийских санкций до окончания польского председательства в объединении, то есть до конца июня.