Евросоюз решил запретить донер и шаурму

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Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Власти Европейского союза намерены запретить употребление фосфатов, которые, в частности, добавляют в мясо для донеров или шаурму, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Согласно исследованиям, на которые ссылается руководство ЕС, выявлена возможная зависимость между употреблением фосфатов и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь владельцы уличных кафе, где готовят донеры, выступили с обвинениями в адрес властей ЕС. Они заявили о дискриминации, так как донер-кебаб и шаурму чаще всего готовят выходцы из Турции. В особенности эта уличная еда популярна в Германии.

Отмечается, что фосфаты добавляют в мясо для усиления вкусовых качеств, а также для сохранения его сочности.