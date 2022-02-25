Евросоюз решил ввести санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что совет глав МИД стран ЕС утвердил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что совет глав МИД стран ЕС утвердил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

Как передает Report, Евросоюз решил ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сказал Ж.Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

"Мы включили сегодня в санкционный список президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", - сказал он, информировав, что Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

Все варианты новых санкций, включая отключение России от SWIFT, остаются на столе, сказал Боррель.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что лидеры стран G7 - "группы семи" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) - договорились о введении пакета "разрушительных" санкций против РФ из-за спецоперации по защите Донбасса.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон совместно с союзниками примет новые антироссийские санкции, призванные затормозить экономику России.

Также он пообещал, что Великобритания будет "выдавливать" РФ из мировой экономики и запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах. Кроме того, страна ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках.