Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется.

Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется.

Как передает Report , об этом сообщила Еврокомиссия.

"Еврокомиссия приветствует единогласное решение Совета ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, начав с отмены пограничного контроля на воздушных и морских границах с марта 2024 года. Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок. Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году", — говорится в заявлении.

Расширение Шенгенской зоны обсуждалось в начале декабря, вопрос не поставили на голосование из-за отсутствия консенсуса.