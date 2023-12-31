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Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 10:00
Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется.

Как передает Report, об этом сообщила Еврокомиссия.

"Еврокомиссия приветствует единогласное решение Совета ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, начав с отмены пограничного контроля на воздушных и морских границах с марта 2024 года. Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок. Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году", — говорится в заявлении.

Расширение Шенгенской зоны обсуждалось в начале декабря, вопрос не поставили на голосование из-за отсутствия консенсуса.

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