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Евросоюз разработал онлайн-механизм для борьбы с нарушениями санкций

Евросоюз разработал онлайн-механизм для борьбы с нарушениями санкций В Евросоюзе создали онлайн-портал, на котором осведомители получили возможность сообщать о нарушениях ограничений союза по отношению к России и Беларуси.
Другие страны
27 мая 2022 г. 15:24
Евросоюз разработал онлайн-механизм для борьбы с нарушениями санкций

В Евросоюзе создали онлайн-портал, на котором осведомители получили возможность сообщать о нарушениях ограничений союза по отношению к России и Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Мы создали онлайн-инструмент, с помощью которого осведомители могут связаться с нами и сообщить о нарушениях санкций ЕС", — говорится в нем.

Отметим, что с началом боевых действий в Украине европейские страны ввели ряд санкций против России, а также Беларуси. Запад обвинил Беларусь в поддержке действий РФ.

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