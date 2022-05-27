Евросоюз разработал онлайн-механизм для борьбы с нарушениями санкций

В Евросоюзе создали онлайн-портал, на котором осведомители получили возможность сообщать о нарушениях ограничений союза по отношению к России и Беларуси.

В Евросоюзе создали онлайн-портал, на котором осведомители получили возможность сообщать о нарушениях ограничений союза по отношению к России и Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Мы создали онлайн-инструмент, с помощью которого осведомители могут связаться с нами и сообщить о нарушениях санкций ЕС", — говорится в нем.

Отметим, что с началом боевых действий в Украине европейские страны ввели ряд санкций против России, а также Беларуси. Запад обвинил Беларусь в поддержке действий РФ.