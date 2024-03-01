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Евросоюз разморозил деньги для Венгрии

Евросоюз разморозил деньги для Венгрии Европейский союз разморозил около €2 миллиардов для Венгрии из своих фондов.
Другие страны
1 марта 2024 г. 22:46
Евросоюз разморозил деньги для Венгрии

Европейский союз разморозил около €2 миллиардов для Венгрии из своих фондов.

Как передает Report, об этом агентству Bloomberg заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

По его словам, Еврокомиссия приняла решение о разблокировке финансовых средств после того, как Венгрия выполнила ряд условий, касавшихся образования и гендерного равенства.

Журналисты отмечают, что эти средства составляют часть от более чем €30 миллиардов, которые Евросоюз удержал от Венгрии более года назад. Выполненные Будапештом условия не были связаны с опасениями по поводу верховенства права или коррупции, которые являлись основными посылами при замораживании финансирования.

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