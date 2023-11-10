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Евросоюз рассматривает введение санкций против ХАМАС

Евросоюз рассматривает введение санкций против ХАМАС Евросоюз рассматривает введение санкций против представителей ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 21:21
Евросоюз рассматривает введение санкций против ХАМАС

Евросоюз рассматривает введение санкций против представителей ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября.

Как передает Report, об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества, которое пройдет 13 ноября.

"Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список", - сказал он.

По словам дипломата, ситуация на Ближнем Востоке будет в центре внимания заседания глав МИД 13 ноября. "Будет оценка министров того, что происходит на войне в Газе и какие действия ЕС мог бы предпринять в среднесрочной перспективе", - отметил он.

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