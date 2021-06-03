Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд

Совет ЕС расширил список третьих стран, с которыми государствам союза рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса

Совет ЕС расширил список третьих стран, с которыми государствам союза рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса, добавив в него Японию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении Совета.

Россия и США в этот список по-прежнему не входят. Сейчас в документе значатся восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

"ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию", - указывается в заявлении Совета ЕС.

Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляли список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей значится тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели.

При этом, согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.