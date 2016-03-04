Евросоюз расширил список санкций против КНДР

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Евросоюз добавил 16 физических и 12 юридических лиц в список санкций против КНДР, выполнив таким образом резолюцию СБ ООН от 2 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"4 марта 2016 года Совет добавил 16 человек и 12 юридических лиц в список объектов, подпадающих под ограничительные меры ЕС против Корейской Народной Демократической Республики. Решение переносит (в нормативные акты ЕС - ред.) новые списки, введенные резолюцией 2270 Совета Безопасности ООН от 2 марта в ответ на ядерные испытания и запуск ракеты 6 января 2016 года и 7 февраля 2016 года соответственно", - отмечается в заявлении.

Совет ЕС сообщает, что соответствующие нормативные акты будут в субботу опубликованы в Официальном журнале Евросоюза.