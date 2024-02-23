Евросоюз продолжит военную и финансовую поддержку Украины

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную, финансовую, политическую помощь.

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную, финансовую, политическую помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросовета Шарля Мишеля и Европарламента Роберты Метсолы, распространенном в Брюсселе в связи со второй годовщиной начала войны РФ в Украине.

"Евросоюз продолжит свою сильную непоколебимую политическую, военную, финансовую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свой народ, свои города и свою жизненно важную инфраструктуру, восстановить свою территориальную целостность, вернуть тысячи депортированных детей и положить конец войне", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "Евросоюз продолжит предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку". "Пакет финансовой помощи в размере €50 млрд на 2024-2027 годы поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона", - говорится в нем.

ЕС продолжит удовлетворять "насущные военные и оборонные потребности Украины, включая поставки крайне необходимых боеприпасов и ракет". "Мы предприняли беспрецедентные действия на уровне ЕС для наращивания производства европейской оборонной промышленности, мы продолжим наращивать мощности, что позволит нам активизировать нашу военную поддержку и сотрудничество с Украиной, одновременно укрепляя нашу оборонную готовность и европейский суверенитет. Мы также работаем над будущими обязательствами в области безопасности, которые помогут Украине защитить себя, противостоять усилиям по дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем", - добавили главы институтов ЕС.