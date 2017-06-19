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    Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма

    Санкции останутся в силе до 23 июня 2018 года

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Европейский Союз утвердил решение продлить санкции в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя еще на один год.

    Как сообщает Report, решение было принято сегодня в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. 

    Таким образом, санкции, примененные к Крыму и Севастополю, останутся в силе  до 23 июня 2018 года. 

    Напомним, санкции были введены ЕС 14 июня 2014 года на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, исключая чрезвычайную ситуацию, на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний и др. 

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