Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Европейский Союз утвердил решение продлить санкции в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя еще на один год.

Как сообщает Report, решение было принято сегодня в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Таким образом, санкции, примененные к Крыму и Севастополю, останутся в силе до 23 июня 2018 года.

Напомним, санкции были введены ЕС 14 июня 2014 года на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, исключая чрезвычайную ситуацию, на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний и др.