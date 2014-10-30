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    Евросоюз продлил санкции в отношении Беларуси

    Совет ЕС утвердил санкции еще на год

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Европейский Союз обновил ограничительные меры в отношении Беларуси. Как сообщает Report, Совет ЕС принял сегодня решение о продлении санкций в отношении этой страны до 31 октября 2015 года. 

    При этом из санкционного списка ЕС были исключены 24 человека и семь предприятий. Однако, как отмечается в заключении Совета, данное решение не означает изменений в политике ЕС по отношению к Беларуси. 

    Санкции Евросоюза включают в себя эмбарго на поставку оружия, замораживание активов и запрет на поездки в отношении ряда лиц.

    Напомним, Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией с правами человека в этой стране. 

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