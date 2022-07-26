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Евросоюз продлил санкции против России до конца следующего года

Евросоюз продлил санкции против России до конца следующего года Евросоюз продлил до 31 января следующего года санкции против России из-за боевых действий в Украине.
Другие страны
26 июля 2022 г. 15:21
Евросоюз продлил санкции против России до конца следующего года

Евросоюз продлил до 31 января следующего года санкции против России из-за боевых действий в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые сейчас действуют в отношении отдельных секторов российской экономики, на 6 месяцев, до 31 января 2023 года", — отмечается в документе.

Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в РФ.

Ранее был утвержден седьмой пакет ограничительных мер.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları gələn ilin sonuna qədər uzadıb
Версия на английском языке EU extends sanctions against Russia until end-2023

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