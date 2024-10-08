Евросоюз продлил на год санкции против ИГ и "Аль-Каиды"

Совет Евросоюза продлил действие санкций в отношении ИГ и Аль-Каиды до 31 октября 2025 года.

Совет Евросоюза продлил действие санкций в отношении ИГ и Аль-Каиды до 31 октября 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в коммюнике Совета.

"Сегодня совет продлил действие автономных ограничительных мер против "Исламского государства" и Аль-Каиды, а также связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций еще на один год, до 31 октября 2025 года", - сказано в документе.

В действующий санкционный список входят 15 лиц и 6 групп. Всем им запрещены поездки в Евросоюз, а их активы в ЕС должны быть заморожены. Кроме того, лицам и организациям из ЕС запрещено предоставлять средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

В Брюсселе уточняют, что эти ограничительные меры "являются дополнительными к тем, которые ввел Совет Безопасности ООН" в отношении этих террористических организаций.