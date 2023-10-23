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Евросоюз продлил на год ограничительные меры против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Евросоюз продлил на год ограничительные меры против ИГИЛ и "Аль-Каиды" Совет ЕС принял в понедельник решение о продлении на год санкций Евросоюза против ИГИЛ и "Аль-Каиды".
Другие страны
23 октября 2023 г. 13:22
Евросоюз продлил на год ограничительные меры против ИГИЛ и Аль-Каиды

Совет ЕС принял в понедельник решение о продлении на год санкций Евросоюза против ИГИЛ и "Аль-Каиды".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказано в сообщении совета.

Речь идет о "продлении действующих ограничительных мер против ИГИЛ и "Аль-Каиды", физических и юридических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, еще на год - до 31 октября 2024 года".

Напоминается, что в настоящее время данный санкционный режим распространяется на 14 человек и пять группировок. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в ЕС. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять финансовые активы или экономические ресурсы субъектам, включенным в санкционный список.

В Брюсселе уточняют, что эти ограничительные меры дополняют санкции, введенные Совбезом ООН против ИГИЛ и "Аль-Каиды".

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Версия на английском языке EU extends restrictive measures against ISIS, al-Qaeda

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