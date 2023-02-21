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Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года ЕС утвердил решение о продлении санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 07:14
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

ЕС утвердил решение о продлении санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года.

Как передает Report, соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза".

"Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", - говорится в заявлении. Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале Евросоюза".

Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, в настоящее время в санкционный список Евросоюза по России включены 1 386 физических лиц и 171 компания.

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