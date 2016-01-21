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    ​Евросоюз призвал стороны конфликта в Молдове к диалогу

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности следит за ситуацией

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Евросоюз призывает стороны конфликта в Молдове к сдержанности и диалогу.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в Брюсселе.

    Евросоюз считает, что всем сторонам следует соблюдать спокойствие и сдержанность.

    "Мы призываем все заинтересованные стороны в стране участвовать в диалоге и искать вместе путь вперед для Республики Молдова", - отмечается в нем.

    В документе подчеркивается, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини находится в тесном контакте с делегацией Евросоюза в Кишиневе и следит за ситуацией.

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