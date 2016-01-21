​Евросоюз призвал стороны конфликта в Молдове к диалогу

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Евросоюз призывает стороны конфликта в Молдове к сдержанности и диалогу.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в Брюсселе.

Евросоюз считает, что всем сторонам следует соблюдать спокойствие и сдержанность.

"Мы призываем все заинтересованные стороны в стране участвовать в диалоге и искать вместе путь вперед для Республики Молдова", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини находится в тесном контакте с делегацией Евросоюза в Кишиневе и следит за ситуацией.