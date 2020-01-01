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Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора

​Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора

Евросоюз призывает Китай немедленно освободить протестантского пастора Ван И, осужденного на девять лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Ван И, руководитель неофициального церковного объединения, был ранее признан в Китае виновным в подрывной деятельности против государства и незаконном ведении бизнеса. Освободить Ван И Китай уже призвали США.

"ЕС обеспокоен ограничениями свободы религии и совести в Китае и призывает к немедленному освобождению пастора Ван И, которого тайно судили и приговорили к девяти годам тюремного заключения в связи с его мирной защитой свободы религии", - написал Стано в Twitter.

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