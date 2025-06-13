Европейские лидеры призвали Иран и Израиль к сдержанности

Евросоюз призвал Иран и Израиль к сдержанности

Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал к сдержанности Израиль и Иран.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Я глубоко обеспокоен последними событиями на Ближнем Востоке. Необходимо избегать дальнейшей опасной эскалации, она дестабилизирует весь регион. Я призываю к сдержанности и дипломатии", - написал он.

13:19

Дипломатическое урегулирование как никогда необходимо для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.

"Новости с Ближнего Востока вызывают глубокую тревогу. Европа призывает все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению эскалации и отказу от ответных шагов. Сегодня как никогда важно найти дипломатическое решение — ради стабильности в регионе и безопасности во всём мире", — подчеркнула она.

12:54

Европейский cоюз призвал Иран и Израиль не допустить дальнейшей эскалации.

Как сообщает Report, об этом глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас написала на своей странице в соцсети Х.

"Ситуация на Ближнем Востоке опасна. Призываю все стороны проявлять сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации. Дипломатия остается наилучшим путем вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия по деэскалации", - отметила Каллас.