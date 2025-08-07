Евросоюз приветствует любое давление на Россию по урегулированию в Украине

Европейский союз приветствует любое давление, направленное на возвращение России за стол переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила представитель ЕС по иностранным делам Анита Хиппер.

Она подчеркнула, что никто не хочет мира больше, чем Украина и ЕС.

“Очевидно, что Россия не заинтересована в достижении мира - это подтверждают ее действия, а не слова. Тем не менее, мы приветствуем любое давление, направленное на то, чтобы Россия оказалась за столом переговоров. Мы приветствуем любую работу, направленную на достижение устойчивого прекращения огня", - заявила Хиппер.

Заявление прозвучало после состоявшихся 6 августа в Москве переговоров между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным.

Официальный представитель ЕС Арианна Подеста, комментируя эти переговоры, отметила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была подробно проинформирована по этому поводу и находилась "на связи с лидерами, как всегда".

“Она постоянно контактирует с ними, особенно по таким важным вопросам", - заявила представитель ЕС.

Относительно возможных трехсторонних мирных переговоров по Украине с участием ЕС представитель отметила: "Я понимаю, что время, формат и логистику еще предстоит определить. Поэтому преждевременно говорить о том, что именно произойдет".

Отвечая на вопрос о возможном разочаровании ЕС в связи с отсутствием в переговорном процессе по Украине, Подеста еще раз подчеркнула, что формат и другие параметры встречи остаются неясными, "поэтому о разочаровании не может быть речи".