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Евросоюз примет новые санкции против Минска

Евросоюз примет новые санкции против Минска «ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair».
Другие страны
27 мая 2021 г. 03:21
Евросоюз примет новые санкции против Минска

«ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair».

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время выступления в Сенате.

«Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруссии», — сказал он.

Министр добавил, что Евросоюз будет вводит санкции не только против отдельных лиц, но и против учреждений, «чтобы затруднить им действовать в Европе, вести с ней торговые дела и пользоваться возможностями ее рынка».

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

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