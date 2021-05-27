Евросоюз примет новые санкции против Минска

«ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair».

«ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair».

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время выступления в Сенате.

«Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруссии», — сказал он.

Министр добавил, что Евросоюз будет вводит санкции не только против отдельных лиц, но и против учреждений, «чтобы затруднить им действовать в Европе, вести с ней торговые дела и пользоваться возможностями ее рынка».