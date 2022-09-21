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Евросоюз пригрозил России новыми санкциями

Евросоюз пригрозил России новыми санкциями Европейский союз пригрозил введением санкций против России в ответ на объявление "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Страны-члены ЕС не будут признавать их результаты.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 04:19
Евросоюз пригрозил России новыми санкциями
Жозеп Боррель

Европейский союз пригрозил введением санкций против России в ответ на объявление "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Страны-члены ЕС не будут признавать их результаты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

Он отметил, что объявление о проведении псевдореферендумов - это попытка России легитимизировать свой незаконный военный контроль, направленная на силовую смену границ Украины, что является явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые противоречат законной и демократически избранной украинской власти, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются грубым нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительны и не будут признаны ЕС и его государствами-членами", - сказал он.

Он заверил, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России.

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