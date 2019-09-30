Евросоюз при оформлении санкций перепутал Венесуэлу с Боливией

ЕС заметил ошибку в одном из своих решений о введении санкций против официальных представителей Венесуэлы, где вместо вице-президента этой страны указан вице-президент некоей "Боливийской Республики Венесуэлы", свидетельствует рабочий документ Совета ЕС, передает Report.

ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года, а в июне 2018 года внес в список новые фамилии, включая вице-президента Делси Родригес Гомес. При этом во французской версии документа Гомес была представлена как "вице-президент Боливийской республики Венесуэла".

Очевидную ошибку заметили только сейчас и внесли в сентябре в Совет ЕС проект решения с исправлением.

"Страница 14, вторая колонка, учетные данные. Вместо: "вице-президент Боливийской Республики Венесуэла" следует читать "Боливарианской", - говорится в поправке.

При этом указано, что ошибка допущена в одной версии документа.