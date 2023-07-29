Евросоюз прекратил оказывать финансовую поддержку Нигеру

Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигеру.

Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигеру.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", - приводит СМИ слова верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

По данным издания, США пригрозили Нигеру поступить так же, как и Евросоюз.