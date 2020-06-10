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ЕС предлагает открывать внешние границы с 1 июля

Евросоюз предлагает открывать внешние границы с 1 июля

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе опубликует рекомендации открыть внешние границы Европейского союза с 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля", - сказал он.

Ранее Европейский союз закрыл внутренние и внешние границы, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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