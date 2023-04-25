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Евросоюз поставил Украине оружия на более чем €13 млрд

Евросоюз поставил Украине оружия на более чем €13 млрд Евросоюз поставил в Украину вооружений на €13 млрд и обеспечил подготовку свыше 16 тыс. украинских военнослужащих.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 00:52
Евросоюз поставил Украине оружия на более чем €13 млрд

Евросоюз поставил в Украину вооружений на €13 млрд и обеспечил подготовку свыше 16 тыс. украинских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел сообщества.

"Сегодня мы обсудили объем поставок оружия, я полагаю, что его поставлено уже на более чем €13 млрд. Мы продолжаем выполнять наше обещание поставить Украине 1 млн боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет. Уже отправлено более 1 000 ракет и некоторое количество боеприпасов. Я не могу называть точные цифры, - сказал он. - Также продолжается работа над закупками новых вооружений. Кроме того, мой друг и коллега еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон скоро представит план развития военной промышленности, но пока нам надо обходиться тем, что у нас есть, а есть у нас много чего".

ЕС "уже подготовил свыше 16 тыс. солдат из Украины и намерен до конца этого года довести это количество до 30 тыс.", - добавил глава внешнеполитической службы. По его словам, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в режиме видеоконференции проинформировал своих коллег в Евросоюзе об обстановке в стране.

Говоря о мирных предложениях Китая и Бразилии, Боррель посоветовал их авторам "отправиться в Киев и посмотреть на ситуацию глазами Украины". "Поэтому мы снабжаем Украину уже танками, ПВО и истребителями, страны ЕС поставляют также воздушные возможности, мы будем продолжать это делать столько, сколько нужно", - заверил он.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ukraynaya 13 milyard avrodan çox silah tədarük edib

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