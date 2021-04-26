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Евросоюз поможет Индии в борьбе со вспышкой коронавируса

Евросоюз поможет Индии в борьбе со вспышкой коронавируса По словам представителя ЕК, Ирландия уже предложила 700 кислородных концентраторов, о намерении помочь объявили также Франция и Германия.
Другие страны
26 апреля 2021 г. 16:01
Евросоюз поможет Индии в борьбе со вспышкой коронавируса

Европейский союз активировал механизм гражданской обороны для оказания консолидированной помощи Индии, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

"Учитывая тяжелую санитарную ситуацию в Индии, был активирован механизм гражданской обороны ЕС. Индия просила предоставить медицинский кислород и лекарства, такие как ремдесивир", - сообщил он.

По словам представителя ЕК, Ирландия уже предложила 700 кислородных концентраторов, о намерении помочь объявили также Франция и Германия. "В настоящее время мы обсуждаем помощь Индии через этот механизм с другими странами ЕС. В ближайшие часы и дни мы рассчитываем получить дополнительною помощь для Индии", - пояснил он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что новая волна коронавирусной инфекции "обрушилась на страну словно ураган". Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.

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