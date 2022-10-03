Евросоюз подписал меморандум о предоставлении 5 млрд евро для Украины

3 октября ЕС подписал меморандум о взаимопонимании относительно предоставления 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

3 октября ЕС подписал меморандум о взаимопонимании относительно предоставления 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины поблагодарил за это решение европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она является вторым этапом реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая 2022 года.