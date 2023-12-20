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Евросоюз поддержал военную операцию США в Красном море

Евросоюз поддержал военную операцию США в Красном море Евросоюз поддержит военную операцию Соединенных Штатов в Красном море.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 22:50
Евросоюз поддержал военную операцию США в Красном море

Евросоюз поддержит военную операцию Соединенных Штатов в Красном море.

Как передает Report, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель.

"Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta", - отметил Боррель.

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