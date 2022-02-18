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Евросоюз планирует включить в санкционный список до 30 граждан России

Евросоюз планирует включить в санкционный список до 30 граждан России Страны Европейского союза планируют ввести санкции в отношении 27 граждан России в случае гипотетического "вторжения" этой страны на территорию Украины.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 13:01
Евросоюз планирует включить в санкционный список до 30 граждан России

Страны Европейского союза планируют ввести санкции в отношении 27 граждан России в случае гипотетического "вторжения" этой страны на территорию Украины.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц.

Отмечается, что ввести санкции против 27 россиян предложила дипломатическая служба ЕС, в то время как Польша призвала включит в санкционных список 55 представителей РФ.

По данным газеты, предварительный санкционный список будет уточнен с учетом обстоятельств.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз по инициативе Италии рассматривает возможность исключения энергетического сектора из новых возможных санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит "крупномасштабное вторжение" на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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