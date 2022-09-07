Евросоюз открыл представительство в Катаре для развития энергосотрудничества

Евросоюз в среду открыл представительство в Катаре для укрепления энергетического сотрудничества.

Евросоюз в среду открыл представительство в Катаре для укрепления энергетического сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил в Дохе председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы находимся в Дохе ради укрепления замечательных отношений, которые связывают Евросоюз и Катар. В центре нашего двустороннего сотрудничества поставки для энергетики, региональная и экономическая стабильность", — сказал он.

Страны ЕС ведут переговоры с Катаром в качестве крупнейшего поставщика сжиженного природного газа в мире, чтобы увеличить поставки газа в Европу на фоне желания отказаться от российских энергоресурсов.