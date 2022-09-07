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Евросоюз открыл представительство в Катаре для развития энергосотрудничества

Евросоюз открыл представительство в Катаре для развития энергосотрудничества Евросоюз в среду открыл представительство в Катаре для укрепления энергетического сотрудничества.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 13:15
Евросоюз открыл представительство в Катаре для развития энергосотрудничества

Евросоюз в среду открыл представительство в Катаре для укрепления энергетического сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил в Дохе председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы находимся в Дохе ради укрепления замечательных отношений, которые связывают Евросоюз и Катар. В центре нашего двустороннего сотрудничества поставки для энергетики, региональная и экономическая стабильность", — сказал он.

Страны ЕС ведут переговоры с Катаром в качестве крупнейшего поставщика сжиженного природного газа в мире, чтобы увеличить поставки газа в Европу на фоне желания отказаться от российских энергоресурсов.

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Версия на английском языке EU opens representative office in Qatar to develop energy co-op

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