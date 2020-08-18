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Евросоюз осудил военный переворот в Мали

Евросоюз осудил военный переворот в Мали «Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Мали».
Другие страны
18 августа 2020 г. 23:05
Евросоюз осудил военный переворот в Мали
Шарль Мишель

«Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Мали».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Военный переворот никогда не является решением кризиса, каким бы глубоким он ни был. ЕС выражают полную поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки в его усилиях по поиску выхода из кризиса", - указал он.

Отметим, что во вторник утром на армейской базе Кати в предместье столицы Мали Бамако произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

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