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Евросоюз окажет помощь европейским странам в борьбе с лесными пожарами

Евросоюз окажет помощь европейским странам в борьбе с лесными пожарами Европейский союз окажет поддержку Италии, Греции, Албании и Северной Македонии в тушении разрушительных пожаров, которые охватили различные регионы Средиземноморья и Западные Балканы.
Другие страны
4 августа 2021 г. 15:30
Евросоюз окажет помощь европейским странам в борьбе с лесными пожарами
Courtesy İmage

Европейский союз окажет поддержку Италии, Греции, Албании и Северной Македонии в тушении разрушительных пожаров, которые охватили различные регионы Средиземноморья и Западные Балканы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европарламента.

Как приводится в заявлении, для помощи пострадавшим районам Италии из Франции отправляются два пожарных самолета. В Грецию из Кипра для помощи в борьбе с пожарами также прибудут два пожарных самолета и группа пожарных для участия в тушении с земли. Чехия и Нидерланды направят в Албанию по одному вертолету, которые окажут поддержку местным спасательным бригадам в тушении пожаров в труднодоступных районах республики. Кроме того 45 словенских пожарных будут участвовать в спасательных операциях на территории Северной Македонии, где также в ряде регионов страны бушуют пожары.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы оказывать помощь в то время когда по всей Европе бушуют пожары. Я благодарю Кипр, Чехию, Францию, Словению и Нидерланды за быструю мобилизацию пожарных самолетов, вертолетов и группы пожарных для оказания помощи тем странам, которые сильно пострадали от лесных пожаров", - сообщил еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич. Он также подчеркнул, что "это отличный пример солидарности ЕС в трудные времена".

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