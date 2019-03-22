Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, как передает Report co ссылкой на Reuters.

Он отметил, что Британия должна будет покинуть ЕС 22 мая, если британский парламент одобрит сделку по Brexit, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.

В противном случае, уточняется в коммюнике по итогам саммита, Британия в срок до 12 апреля обязана уведомить ЕС о своих дальнейших действиях.

Источник агентства Bloomberg добавил, что в случае третьего провала парламентского голосования по сделке ЕС может предоставить Британии девятимесячную отсрочку по Brexit.