Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Потолок цен на российский газ в рамках девятого пакета санкций против РФ пока не рассматривается, сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
"Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября", - сказал он.
На вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, дипломат ответил: "Нет, его пока не обсуждали".
По словам источника, потенциальный 9-й пакет санкций может включать и экономические, и индивидуальные ограничительные меры. Так, страны ЕС обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических физических лиц РФ, однако, как подчеркивает дипломат, "это сложный с законодательной точки зрения вопрос". "На данном этапе пока рано что-либо утверждать здесь", - отметил он.