Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России

Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России.

Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Потолок цен на российский газ в рамках девятого пакета санкций против РФ пока не рассматривается, сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября", - сказал он.

На вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, дипломат ответил: "Нет, его пока не обсуждали".

По словам источника, потенциальный 9-й пакет санкций может включать и экономические, и индивидуальные ограничительные меры. Так, страны ЕС обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических физических лиц РФ, однако, как подчеркивает дипломат, "это сложный с законодательной точки зрения вопрос". "На данном этапе пока рано что-либо утверждать здесь", - отметил он.