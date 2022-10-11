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Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России

Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России.
Другие страны
11 октября 2022 г. 13:14
Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России

Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Потолок цен на российский газ в рамках девятого пакета санкций против РФ пока не рассматривается, сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября", - сказал он.

На вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, дипломат ответил: "Нет, его пока не обсуждали".

По словам источника, потенциальный 9-й пакет санкций может включать и экономические, и индивидуальные ограничительные меры. Так, страны ЕС обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических физических лиц РФ, однако, как подчеркивает дипломат, "это сложный с законодательной точки зрения вопрос". "На данном этапе пока рано что-либо утверждать здесь", - отметил он.

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Версия на английском языке EU discussing ninth sanctions package against Russia 
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiyalar paketini müzakirə edir

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