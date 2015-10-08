Евросоюз обсудит укрепление границ и работу с соседями

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз в четверг проведет заседание глав МВД и международную конференцию высокого уровня по миграции и обсудит на встречах укрепление собственных границ, политику по выдворению нелегалов и работу с третьими странами для сокращения притока беженцев в ЕС, информирует Report со ссылкой на риа «Новости».

Заседания, которые состоятся в Люксембурге, пройдут в несколько этапов. На регулярной встрече глав МВД стран-членов ЕС основным вопросом станет защита внешних границ и политика по возвращению домой нелегальных мигрантов. Ожидается также, что министры одобрят список так называемых безопасных стран, мигрантам из которых будет отказано в предоставлении убежища. Еврокомиссия предложила включить в этот список балканские страны — Сербию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Албанию, Черногорию и самопровозглашенное Косово, а также Турцию.

ЕС до сих пор отказывал подавляющему большинству выходцев из этих стран в предоставлении убежища и не планирует менять свою позицию в будущем. Кроме того, европейские политики отмечают, что граждане стран, которые являются кандидатами на вступление в ЕС или потенциальными кандидатами, не должны претендовать на международную защиту. При этом, если с балканскими странами консенсус практически достигнут, то, по словам дипломатов, между странами-членами до сих пор идут дебаты о включении в список Турции.

Между заседаниями глав МВД и Минюста, в четверг вечером на той же площадке пройдет международная конференция с участием стран, принимающих беженцев, и государств, расположенных на так называемом "балканском миграционном пути" в ЕС. Ожидаются министры внутренних и иностранных дел ряда стран-членов ЕС, представители балканских стран, Турции, Ливана, Иордании, а также Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна и Исландии.

К дискуссии также подключатся представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международной организации по миграции, Всемирной продовольственной программы ООН и пограничные и миграционные агентства ЕС.