Евросоюз обнародовал новый список санкций в отношении России

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз обнародовал новый список индивидуальных санкций против лиц, которых ЕС считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в список включены 19 человек, среди которых депутаты Госдумы России Иосиф Кобзон и Валерий Рашкин, заместитель министра обороны России Анатолий Антонов, заместитель начальника генштаба ВС России Андрей Картаполов.

В списке также значится ряд представителей сепаратистов Донецкой и Луганской областей Украины.

Кроме того, как юрлицо в список попало общественное движение "Новороссия".