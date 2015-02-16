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    Евросоюз обнародовал новый список санкций в отношении России

    В новый санкционный список ЕС попал и Иосиф Кобзон

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз обнародовал новый  список индивидуальных санкций против лиц, которых ЕС считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в список включены 19 человек, среди которых депутаты Госдумы России Иосиф Кобзон и Валерий Рашкин, заместитель министра обороны России Анатолий Антонов, заместитель начальника генштаба ВС России Андрей Картаполов.

    В списке также значится  ряд представителей сепаратистов  Донецкой и Луганской областей Украины.

    Кроме того, как юрлицо в список попало общественное движение "Новороссия".

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