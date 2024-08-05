Евросоюз обеспокоен продолжающимся разрушением инфраструктуры в Газе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о серьезной обеспокоенности ЕС продолжающимся разрушением ключевой гражданской инфраструктуры в секторе Газа, включая водоочистную станцию в Рафахе.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о серьезной обеспокоенности ЕС продолжающимся разрушением ключевой гражданской инфраструктуры в секторе Газа, включая водоочистную станцию в Рафахе.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы глубоко обеспокоены разрушением систем здравоохранения, санитарии и утилизации твердых отходов, что приводит к распространению заболеваний, включая полиомиелит, кожные и респираторные инфекции, в частности среди детей", - говорится в его заявлении.

По оценке Борреля, постоянно усугубляющаяся гуманитарная катастрофа в Газе создает опасные для жизни условия для и без того серьезно ослабленного гражданского населения, которое продолжает переживать голод и повторяющиеся перемещения в переполненные палаточные лагеря уже десятый месяц подряд.

"Конца этому не видно и некуда идти", - сказал Боррель.

Боррель назвал военным преступлением нанесение ударов по критически важной для спасения жизни инфраструктуре.

"Мы подтверждаем настоятельную необходимость полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа палестинцев к гуманитарной помощи в необходимых масштабах", - подчеркнул Боррель.