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Евросоюз не видит оснований для чрезвычайных мер в связи с оспой обезьян

Евросоюз не видит оснований для чрезвычайных мер в связи с оспой обезьян Комитет ЕС по безопасности в области здравоохранения не видит оснований для объявления чрезвычайной ситуации в регионе в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян.
Другие страны
20 августа 2024 г. 20:37
Евросоюз не видит оснований для чрезвычайных мер в связи с оспой обезьян

Комитет ЕС по безопасности в области здравоохранения не видит оснований для объявления чрезвычайной ситуации в регионе в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер на брифинге в Брюсселе.

"Наш подход основывается на научных данных, и они служили базой наших дискуссий накануне на заседании комитета. Европейская комиссия и государства-члены ЕС собрались, чтобы обсудить ситуацию и рассмотреть, как координировать последующие этапы. Комитет по безопасности в области здравоохранения согласился, что в настоящий момент не идет речь о чрезвычайной ситуации в Европе, что касается оспы обезьян", - сказал он, сделав отсылку к анализу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний от 16 августа, согласно которому "в настоящее время общий риск для населения остается слабым".

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