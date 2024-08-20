Евросоюз не видит оснований для чрезвычайных мер в связи с оспой обезьян

Комитет ЕС по безопасности в области здравоохранения не видит оснований для объявления чрезвычайной ситуации в регионе в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян.

Комитет ЕС по безопасности в области здравоохранения не видит оснований для объявления чрезвычайной ситуации в регионе в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер на брифинге в Брюсселе.

"Наш подход основывается на научных данных, и они служили базой наших дискуссий накануне на заседании комитета. Европейская комиссия и государства-члены ЕС собрались, чтобы обсудить ситуацию и рассмотреть, как координировать последующие этапы. Комитет по безопасности в области здравоохранения согласился, что в настоящий момент не идет речь о чрезвычайной ситуации в Европе, что касается оспы обезьян", - сказал он, сделав отсылку к анализу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний от 16 августа, согласно которому "в настоящее время общий риск для населения остается слабым".