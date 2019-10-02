Reuters: Евросоюз не согласится на предложения Джонсона по Brexit

Лидеры Евросоюза не согласятся на сделку по Brexit, которую предлагает Брюсселю премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно дипломатическим источникам Reuters, данное предложение не будет принято, так как Б.Джонсон выбрал путь противостояния с ЕС.

По словам другого источника, "изъяны содержатся в самой сути предложения", с которым, по данным газеты The Daily Telegraph, Б.Джонсон по телефону ознакомил европейских лидеров накануне.

Ожидается, что в письменном виде оно будет направлено в Брюссель и другие европейские столицы сегодня после того, как Б.Джонсон публично огласит свой план на партийной конференции консерваторов в Манчестере.

Выдержки из речи Б.Джонсона, которые накануне вечером опубликовала на своем сайте газета The Daily Telegraph, свидетельствуют о том, что Лондон предлагает ЕС альтернативу режиму "бэкстоп", призванному обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. План под условным названием "Две границы на четыре года" допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit.

Предполагается, что в 2025 году однопалатный парламент Северной Ирландии примет решение о том, продолжат ли в Ольстере действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

По мнению политических обозревателей британских газет, подобное предложение едва ли будет приемлемо для Евросоюза и прежде всего Дублина. План Б.Джонсона может быть расценен как угроза целостности единого рынка ЕС, так как предполагает, что Северная Ирландия будет в нем оставаться по меньшей мере до 2025 года, при этом покинув таможенный союз ЕС. Осуществление таможенных проверок на территории Ирландии в свою очередь может быть расценено Дублином как отступление от подписанного в 1998 году Белфастского соглашения, которое сделало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта.