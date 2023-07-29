Евросоюз не признает лиц, пришедших к власти в Нигере в результате мятежа

Евросоюз (ЕС) не признает новую власть в Нигере, которая образовалась в результате мятежа.

Евросоюз (ЕС) не признает новую власть в Нигере, которая образовалась в результате мятежа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

"Евросоюз не признает и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате путча в Нигере. Конституционный порядок должен быть восстановлен", - написал он.

По словам Борреля, ЕС прекращает финансовую поддержку страны и сотрудничество с ней.

"Это неприемлемое нападение на целостность республиканских институтов Нигера не останется без последствий для партнерства и сотрудничества между Евросоюзом и Нигером во всех различных аспектах. В связи с этим, помимо немедленного прекращения поддержки бюджета, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", - добавил он.