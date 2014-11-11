Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Евросоюз не планирует расширять список экономических санкций в отношении России. Однако, Брюссель собирается расширить список лиц, которым запрещен въезд в ЕС. Как передает Report, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Нам не нравится то, что большая часть минских соглашений не соблюдается», - заявила Меркель. По словам канцлера Германии, был нарушен режим прекращения огня на Украине. Как отмечает агентство, запрет на въезд, в частности, может коснуться лидеров ополченцев, а также тех, кто поддержал выборы на востоке Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят вопрос расширения антироссийских санкций 17 ноября.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний, в первую очередь оборонных, энергетических и госбанков. Россия 7 августа запретила импорт ряда товаров из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других товаров.