Евросоюз не будет извиняться за сообщение о гибели 100 тыс. военных ВСУ

Еврокомиссия (ЕК) не собирается извиняться за удаленное сообщение о 100 тыс. погибших украинских военных.

Еврокомиссия (ЕК) не собирается извиняться за удаленное сообщение о 100 тыс. погибших украинских военных.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в социальных сетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений и преследования виновных", - отметила она.

Ранее Спинант рассказала, что видео с заявлением председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о погибших в ходе боевых действий украинских военных было отредактировано из-за неточности.

В соцсетях ЕК разъяснила, что "используемая оценка, взятая из внешних источников, должна была относиться как к убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России".

Отметим, что в среду в Twitter Урсулы фон дер Ляйен было опубликовано видеообращение, в изначальном варианте содержавшее оценку числа погибших украинских военных - больше 100 тыс. человек. Вскоре видео было заменено - в новой версии цифра уже не звучала, а на 11 секунде стали видны признаки склейки кадров.

Фон дер Ляйен в целом посвятила обращение плану конфискации замороженных активов и созданию спецтрибунала для наказания России. Политик сказала, что "вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания - и что в Украине погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. украинских военных".

Украинские власти ранее называли значительно меньшие цифры потерь военных и отмечали, что установить точное число убитых невозможно - в частности, из-за оккупации городов, таких как Мариуполь.