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Евросоюз назвал Беларусь "cоагрессором" в конфликте в Украине

Евросоюз назвал Беларусь "cоагрессором" в конфликте в Украине Евросоюз заявил, что Беларусь является "соагрессором" в конфликтной ситуации в Украине.
Другие страны
8 марта 2022 г. 11:04
Евросоюз назвал Беларусь cоагрессором в конфликте в Украине

Евросоюз заявил, что Беларусь является "соагрессором" в конфликтной ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в заявлении ЕС говорится, что происходящее в Украине "является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность".

"Резолюция Генассамблеи ООН от прошлой недели показала, что международное сообщество объединено против агрессивной войны России. Россия при участии режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора несет полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения", - подчеркивается в заявлении ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Belarusu Ukrayna münaqişəsində həmtəcavüzkar adlandırıb
Версия на английском языке EU calls Belarus "co-aggressor" in Ukraine conflict

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