Евросоюз назвал Беларусь "cоагрессором" в конфликте в Украине

Евросоюз заявил, что Беларусь является "соагрессором" в конфликтной ситуации в Украине.

Евросоюз заявил, что Беларусь является "соагрессором" в конфликтной ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в заявлении ЕС говорится, что происходящее в Украине "является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность".

"Резолюция Генассамблеи ООН от прошлой недели показала, что международное сообщество объединено против агрессивной войны России. Россия при участии режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора несет полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения", - подчеркивается в заявлении ЕС.