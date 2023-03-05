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Евросоюз направит в Молдову гражданскую миссию

Евросоюз направит в Молдову гражданскую миссию Ряд стран Евросоюза собираются летом направить в Молдову гражданскую миссию.
Другие страны
5 марта 2023 г. 20:43
Евросоюз направит в Молдову гражданскую миссию

Ряд стран Евросоюза собираются летом направить в Молдову гражданскую миссию.

Как передает Report, об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS).

Сообщается, что в рамках миссии специалисты из ЕС проведут консультации в сферах юстиции, полиции, таможенного дела, по борьбе с кибератаками и дезинформацией. Миссия будет отправлена в ответ на запрос правительства Молдовы и связана с опасениями Кишинева по поводу конфликта в Украине.

Также в публикации Welt am Sonntag говорится, что EEAS в настоящее время разрабатывает "концепцию антикризисного управления", которая должна быть завершена в марте.

Отмечается, что страны Балтии, Германия, Польша, Швеция, Чехия, Португалия, Румыния и Дания поддерживают инициативу направить гражданскую миссию в Молдавию. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнется "в начале лета", указывает издание.

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