Евросоюз направит в Молдову гражданскую миссию

Ряд стран Евросоюза собираются летом направить в Молдову гражданскую миссию.
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Сообщается, что в рамках миссии специалисты из ЕС проведут консультации в сферах юстиции, полиции, таможенного дела, по борьбе с кибератаками и дезинформацией. Миссия будет отправлена в ответ на запрос правительства Молдовы и связана с опасениями Кишинева по поводу конфликта в Украине.
Также в публикации Welt am Sonntag говорится, что EEAS в настоящее время разрабатывает "концепцию антикризисного управления", которая должна быть завершена в марте.
Отмечается, что страны Балтии, Германия, Польша, Швеция, Чехия, Португалия, Румыния и Дания поддерживают инициативу направить гражданскую миссию в Молдавию. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнется "в начале лета", указывает издание.