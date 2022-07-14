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Евросоюз намерен ввести санкции против 50 физических и юридических лиц РФ

Евросоюз намерен ввести санкции против 50 физических и юридических лиц РФ В Евросоюзе намерены предложить ввести санкции против около 50 физических и юридических лиц в рамках нового пакета в отношении РФ.
Другие страны
14 июля 2022 г. 16:23
Евросоюз намерен ввести санкции против 50 физических и юридических лиц РФ

В Евросоюзе намерены предложить ввести санкции против около 50 физических и юридических лиц в рамках нового пакета в отношении РФ.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

"ЕС настроен предложить включение около еще 50 людей и организаций в рамках нового пакета санкций, который хотят принять на следующей неделе", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается также, что ожидается ужесточение уже введенных ранее мер.

Ранее сообщалось о том, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели. Новые санкции, как ожидается, будут включать запрет на импорт российского золота.

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Версия на английском языке EU weighs imposing sanctions on 50 Russian individuals and entities

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