Евросоюз намерен усилить контроль над 19 интернет-платформами

Европейский союз с 25 августа усилит контроль над 19 крупными платформами, включая TikTok, Instagram, YouTube, Google, Amazon Store.

Европейский союз с 25 августа усилит контроль над 19 крупными платформами, включая TikTok, Instagram, YouTube, Google, Amazon Store.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"С большим размахом приходит и большая ответственность. Дополнительные обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах по состоянию на 25 августа для AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando", - заявил он.